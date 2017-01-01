Погода без осадков прогнозируется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 18 января сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки. Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра до 15-20 м/с.



В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской областях местами -туман, в Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается гололед.

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