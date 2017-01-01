Погода
Астана -19 °С
Алматы -13 °С
Курс валют
USD 332.68
EUR 355.17
RUB 5.62
CNY 48.53

Погода без осадков прогнозируется в Казахстане

Погода без осадков прогнозируется в Казахстане
18 Января 2017 06:21 234

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 18 января сохраняется погода без осадков, лишь на юге республики местами ожидаются небольшие осадки. Местами - туман, на юге гололед, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области ожидаются местами- туман, ночью усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, ночью Алматинской областях местами -туман, в Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается гололед.

фото MyPiter.kZ

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив