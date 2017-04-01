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Погода без осадков ожидается в Казахстане 8 апреля

Погода без осадков ожидается в Казахстане 8 апреля
8 Апреля 2017 00:01 271

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - На всей территории республики в субботу, 8 апреля, ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем - ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман.

В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в  Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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