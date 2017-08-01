Погода без осадков ожидается на большей территории РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана 16 августа ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере и в центре местами ожидается туман, сообщает РГП "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.



Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.



Ночью в Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град.



Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.