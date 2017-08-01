Погода
Астана 12 °С
Алматы 15 °С
Курс валют
USD 332.80
EUR 390.57
RUB 5.60
CNY 49.88

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в воскресенье

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в воскресенье
20 Августа 2017 00:14 191

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части  Казахстана в воскресенье сохраняется погода без осадков, на юго-востоке, центре и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможен град, шквал, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман. На юге местами ожидается усиление ветра, с пыльной бурей, сообщает РГП «Казгидромет». 

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, возможен град, шквал.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем в Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман.

На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

 

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив