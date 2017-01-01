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Погода без осадков ожидается 15 января на большей части республики

Погода без осадков ожидается 15 января на большей части республики
15 Января 2017 08:01 179

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на севере-западе и востоке сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег. По информации РГП «Казгидромет», местами ожидается туман, гололед, усиление ветра, на востоке метель.

В Алматинской области местами  туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. 

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской  областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами туман.

В Актюбинский, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

 

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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