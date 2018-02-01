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Погибшие в Москве казахстанцы были уроженцами Костанайской области

26 Февраля 2018 18:44 726
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Погибшие в Москве казахстанцы были уроженцами Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны новые данные о гражданах Казахстана, найденных мертвыми в кабине фуры в Московской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Трое погибших мужчин, тела которых были обнаружены 24 февраля 2018 года в деревне Новоселки Московской области, являлись гражданами Казахстана, жителями Костанайской области, 1965, 1968, 1971 годов рождения», - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, родственники погибших о происшествии оповещены.

«Посольство Казахстана в России проводит необходимую работу по оказанию консульско-правовой помощи, в том числе по организации доставки тел погибших в Казахстан», - добавили в пресс-службе МИД.

Напомним, трое казахстанцев были найдены мертвыми в кабине фуры в Московской области. В кабине автомобиля была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления.

Они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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