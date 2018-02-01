Погибшие в Москве казахстанцы были уроженцами Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны новые данные о гражданах Казахстана, найденных мертвыми в кабине фуры в Московской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Трое погибших мужчин, тела которых были обнаружены 24 февраля 2018 года в деревне Новоселки Московской области, являлись гражданами Казахстана, жителями Костанайской области, 1965, 1968, 1971 годов рождения», - сообщили в пресс-службе.



Как отметили в министерстве, родственники погибших о происшествии оповещены.



«Посольство Казахстана в России проводит необходимую работу по оказанию консульско-правовой помощи, в том числе по организации доставки тел погибших в Казахстан», - добавили в пресс-службе МИД.



Напомним, трое казахстанцев были найдены мертвыми в кабине фуры в Московской области. В кабине автомобиля была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления.



Они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.