Поезда «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан» отправляются в регионы страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция Фонда социальных проектов АО «НК «ҚТЖ» и Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust о начале курсирования специализированных медицинских поездов «Денсаулық» и «Саламатты Қазақстан».

О маршрутах следования составов и услугах, предоставляемых бригадой врачей, рассказали директор корпоративного фонда «Фонд социальных проектов АО «НК «ҚТЖ» Ербол Кенгербаев управляющий директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Лима Диас и председатель правления АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» Габдылнур Абдильманов.

Благодаря проекту жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов обследуются на наличие заболеваний, получат необходимую первую помощь, профессиональные консультации и направления на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры.

Ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу медицинских поездов и подчеркнул актуальность транспортного медицинского обслуживания.

Жители южных и западных регионов Казахстана смогут получить высоко-квалифицированную медицинскую помощь по маршруту следования поезда «Денсаулық» в период с 18 апреля по 20 декабря.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» отправится из Караганды и посетит города и поселки центральных, северных и восточных регионов в период с 11 апреля по 6 ноября.

Медицинские бригады укомплектованы врачами первой и высшей категорий следующих специальностей: терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог. Услугами медицинских поездов могут воспользоваться все желающие и нуждающиеся в медицинской помощи жители отдаленных уголков Казахстана, включая работников и пенсионеров-железнодорожников и членов их семей.

Как отметила Лима Диас, управляющий директор Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust: «Повышение качества и доступности медицинских услуг для населения - одна из приоритетных задач государства. Специализированные медицинские поезда уже не один год помогают жителям отдаленных районов поправлять свое здоровье и успешно решают эту задачу. С 2010 года специалистами медицинских поездов осмотрены жители 1052 станций, это более 300 тысяч человек, среди которых треть - дети. Благодаря развитию транспортной медицины, многие пациенты оказались в поле зрения врачей впервые за долгие годы. Важно, что на ранних стадиях врачами были выявлены острые и хронические патологии, онкозаболевания и туберкулез».