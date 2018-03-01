Поезд в метро врезался в тупик в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы машинист поезда в метро не рассчитал время и врезался в тупиковый упор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В метрополитене Алматы объяснили инцидент с поездом, который произошел 19 марта.

«Машинист направлялся на помыв транспорта. Пассажиров в это время в поезде не было, так как электросостав был в запасе. Инцидент случился при производстве маневровых работ на парковых путях депо. Машинист немного не рассчитал переход рельс, и поезд совершил наезд на тупиковый упор. Особых повреждений не обнаружено, кроме повреждения нижней наружной части кабины - бампера», - сообщила пресс-секретарь метрополитена Алматы Анна Мерзлякова.

Метрополитен работает в штатном режиме согласно утвержденному графику движения поездов.

«Согласно правил безопасности движения и эксплуатации КГП «Метрополитен», случай относится к браку в работе и не является аварией. Электроподвижной состав находится в технически исправном состоянии. Поезд отправлен на ремонт и будет починен в течение недели», - добавила она.

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