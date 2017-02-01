Погода
Астана -9 °С
Алматы 2 °С
Курс валют
USD 325.00
EUR 351.46
RUB 5.45
CNY 47.26

Поезд насмерть переехал человека вблизи Астаны

Поезд насмерть переехал человека вблизи Астаны
3 Февраля 2017 18:21 385

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту гибели мужчины под колесами поезда вблизи Астаны проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования  Линейного управления внутренних дел на станции Астана. Сотрудниками ЛУВД на ст. Астана установлена личность мужчины. Им оказался  уроженец Акмолинской области,  1978 года рождения. Проводится расследование», - сообщили в ДВД на транспорте.

По предварительным данным, трагедия произошла накануне, возле 40-ой станции, вблизи Астаны. 

Ключевые слова: МВД РК, Астана, Происшествия,
По теме
Загрузка...
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив