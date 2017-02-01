Поезд насмерть переехал человека вблизи Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту гибели мужчины под колесами поезда вблизи Астаны проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Линейного управления внутренних дел на станции Астана. Сотрудниками ЛУВД на ст. Астана установлена личность мужчины. Им оказался уроженец Акмолинской области, 1978 года рождения. Проводится расследование», - сообщили в ДВД на транспорте.

По предварительным данным, трагедия произошла накануне, возле 40-ой станции, вблизи Астаны.