Подземное озеро пещеры Коныр-Аулие в ВКО вошло в программу «Рухани жаңғыру»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации в регионе программы «Рухани жаңғыру», инициированной Президентом РК, в ВКО разработано несколько десятков проектов, в основе которых лежит многообразие культур региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Среди приоритетных разработок - аспекты трехъязычия, «Туған жер», сакральные географические места.

«Мы должны бережно хранить историческое наследие», - сообщил глава региона Даниал Ахметов на совещание в акимате.

«Мы готовим проектно-сметную документацию одного из сакральных мест в Абайском районе - пещере Коныр-Аулие, - рассказал аким ВКО. - Тысячи паломников идут к подземному озеру. По моему поручению ведутся работы по благоустройству территории, чтобы люди могли без проблем спуститься к ритуальному месту и отдохнуть с комфортом. В ближайшее время состоится презентация региональной программы «Рухани жаңғыру».

Как отметил Даниал Ахметов, очень важно понимать, что это не просто теоретический труд, это глубокий анализ нашего исторического наследия. «Мы должны делать так, чтобы оно было сохранено и приумножено», - подчеркнул аким области.

Напомним, в Абайском районе ВКО есть гора Актас с пещерой Коныр-Аулие. В пещере находится озеро, вода которого считается целебной. Происхождение пещеры покрыто мифами и легендами. Одна легенда гласит, что под пятнадцатиметровой толщей воды скрыта потайная дверь в естественный склеп Чингисхана. Еще одна легенда, и этому поверью верят, гласит, что об этой пещере знали далекие предки-воины и приезжали сюда залечивать раны после кровопролитных стычек с джунгарами. К целебным водам и сегодня каждую весну устремляются сотни паломников.