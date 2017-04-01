Подведены итоги матчей пятого тура Премьер-Лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги матчей пятого тура казахстанской Премьер-Лиги, передает sports.kz

«Астана» на выезде минимально одолела «Тараз», алматинский «Кайрат» в Темиртау разгромил карагандинский «Шахтер», а кызылординский «Кайсар» и костанайский «Тобол» поделили очки - в матчах пятого тура Премьер-Лиги.

«Шахтер» - «Кайрат» 1:4 (0:3)

Голы: Исаэль 12 (0:1), Гоу 18 (0:2), Гоу 19 (0:3), Гоу 66 (0:4), Омиртаев 77 (1:4)

Ожидаемой борьбы не получилось, всему виной были ошибки карагандинцев в обороне. Сразу три быстрых гола записали себе в актив гости, игра была сделана, оставалось только завершить. Хет-трик оформил Жерар Гоу, ну и конечно стоит отметить гол Оралхана Омиртаева, чей дальний удар получился украшением поединка и стал хоть какой-то компенсацией поклонникам «горняков».

«Актобе» - «Акжайык» 1:1 (0:1)

Голы: Сапанов 9 (0:1), Кассиано 85 (1:1)



Неровный состав, в котором казахстанцы явно не соответствуют уровню легионеров, не дает стабильно набирать очки «Актобе». В очередном противостоянии с уральским «Акжайыком» соперник был более сыгран и выглядел целостнее, это и помогло ему взять один балл. Могли гости увезти и победу, однако удаление Руслана Валиуллина сыграло им в минус...

«Тараз» - «Ордабасы» 2:1 (2:1)

Голы: Мухаметшин 15 (1:0), Толебек 30 (1:1), Кожамберды 31 (2:1)

Таразцы преуспевают в игре от обороны, а сегодня смогли и в атаке. Быстрый гол Руслана Мухаметшина помог им поверить в себя, однако Мардан Толебек счет сравнял, горевать пришлось недолго, через минуту Жакып Кожамберды восстановил перевес, и этот мяч стал последним. «Ордабасы» явно сбавляет, не так действует, как это было в стартовых турах. «Тараз» же сыгрывается, и кто знает, на что он способен.

«Кайсар» - «Тобол» 0:0

Центральная игра получилась интересной, и, несмотря на отсутствие голов, зрителям должно было быть интересно. Кызылординцы старались действовать первым номером, но костанайцы зарекомендовали себя в этом чемпионате как команда, которая мало пропускает, и забить им очень трудно. Вот и получилось, что оборона «Тобола» оказалась сильнее атаки «Кайсара». Поделили очки, и в целом вполне заслужено.

«Атырау» - «Астана» 0:1 (0:0)

Гол: Логвиненко 83 (0:1)

Ничего удивительного в Атырау не произошло. В гости к «нефтяникам» приехала «Астана», которая всегда умела вырывать победы на последних минутах, что снова и сделала. Примечательно, что автором гола стал ни кто иной, как Юрий Логвиненко, только вернувшийся в состав после травмы.

«Окжетпес» - «Иртыш» 0:2 (0:0)

Голы: Фофана 57 (0:1), Кислицын 67 (0:2)

Довольно неожиданно поражение потерпел кокшетауский «Окжетпес». Команде явно не хватает двух-трех хороших исполнителей, особенно в центр обороны. Павлодарцы в свою очередь очень хотели исправить ситуацию после неудачи в родных стенах с «Актобе». Игра была довольно равная, но ошибки, допущенные хозяевами, не позволили рассчитывать на очки. Мало кто ожидал, но пока «синегорцы» находятся в нижней части турнирной таблицы.