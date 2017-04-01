Подсудимые рассказали, как обналичивались деньги для Жаманкулова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районном суде №2 начался допрос подсудимых по уголовному делу о хищениях бюджетных средств при съемках кинокартины «Феникс». Первой показания дала исполнительный продюсер картины Наталья Юдина, полностью признавшая свою вину и возместившая 2 миллиона тенге.

«В июне 2014 года Тунгышбай Жаманкулов дал мне указание обналичить и передать ему 6 миллионов тенге из средств, поступавших на производство фильма «Феникс». Я исполнила это указание, обналичив 5,3 миллиона тенге», - рассказала подсудимая.

Далее Наталья Юдина подробно рассказала, как и через кого была обналичена данная сумма. По ее словам, порядка одного миллиона тенге из необходимой суммы Наталья Юдина получила путем заключения договора с директором ТОО «Alma Store» подсудимым Марленом Абишевым. Согласно договору фирма Абишева должна была обеспечить все необходимое видеооборудование, средства связи и транспорт для съемок кинокартины «Феникс». Однако как стало известно в ходе следствия и из показаний свидетелей, данное ТОО никаких услуг не оказывало. Помимо этого, еще около 1,3 миллионов тенге было обналичено через другое лжепредприятие «АлекШ», документы которого были предоставлены Марленом Абишевым.

Еще 2,3 миллиона тенге было обналичено с помощью подсудимого Ильи Коробейникова, а именно через его ИП «SKARABEI STUDIO». Еще 300 тысяч тенге было обналичено путем заключения фиктивного договора оказания услуг с водителем Владимиром Руснаковым. При этом Наталья Юдина лично подделала его подпись под документами. Еще чуть более 717 тысяч тенге по указанию Тунгышбая Жаманкулова было снято со счета ТОО «Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS» бухгалтером Назгуль Жунусовой.

«Обналиченные денежные средства через Жунусову я передала Жаманкулову с целью исполнения его указания», - резюмировала Наталья Юдина.

Кроме того, Тунгышбай Жаманкулов поручил Наталье Юдиной оплачивать аренду квартиры для режиссера картины Талгата Жаныбекова, несмотря на то, что данные расходы не были предусмотрены в смете. Таким образом, через ряд подставных ИП Юдина обналичила и передала Жаныбекову еще 1,2 миллиона тенге.

Примечательно, что по указанию Жаманкулова на протяжении съемок картины «Феникс» были обналичены денежные средства от поставщиков ТОО «Т.К. TURAN UNIVERSAL BUSINESS», которые в последующим в качестве доплат передавались режиссеру Талгату Жанибекову и редактору картины Гизату Султанову.

Необходимо отметить, что сам Марлен Абишев, обналичивший около одного миллиона тенге для Жаманкулова, полностью подтвердил показания Натальи Юдиной и признал свою вину.