Подробности взрыва на маслозаводе рассказали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ожоги получили оба пострадавших в результате взрыва в здании котельной маслозавода «Май» в Усть-Каменогорске, говорится в официальном ответе на запрос МИА «Казинформ» в региональный департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по поводу несчастного случая на ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примерно в 15 часов 30 минут 21 декабря 2017 года в здании котельной, расположенной на территории ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод» произошел неконтролируемый взрыв и частичное разрушение здания и оборудования котельной. В результате мастер котельного участка Катаев Борис Федорович и старший машинист котельной Столяров Алексей Борисович получили ожоги и травмы различной степени. В данной момент оба пострадавших находятся в 1-ой городской больнице Усть-Каменогорска. Катаев Б.Ф. получил ожоги лица и рук, повреждены фаланги нижней конечности (ампутированы), Столяров А.Б. получил сильные ожоги, перелом ноги, находится в тяжёлом состоянии (70% ожога тела)», - сообщили в департаменте.

Как отмечается, создана комиссия из представителей Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по ВКО, Управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области и ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод».

«Причины будут установлены по результатам расследования несчастного случая комиссией. В данное время котельная не эксплуатируется», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, о ЧП на маслозаводе стало известно только сегодня. В городском отделении ЧС Усть-Каменогорска ответили, что они на объекте не были и к ним с предприятия никто не обращался по поводу взрыва или пожара. Пожарные части в этот день никуда не выезжали. Но информацию о ЧП подтвердили.