Подозрительный предмет уничтожили полицейские в Талдыкоргане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вызвавший подозрения у жителей Талдыкоргана предмет уничтожен бойцами спецподразделения «Арлан», проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

«Предмет, вызвавший подозрения у горожан был обнаружен близ одной из автобусных остановок по улице Жансугурова», - отмечается на странице ведомства в социальных сетях.

Прибывшие на место саперы областного спецподразделения «Арлан» обнаружили металлический термос, объемом 4 литра, который не удалось просветить рентгеном. Полицейские приняли решение об его уничтожении.

«Место происшествия в радиусе 500 метров было оцеплено сотрудниками полиции, которые также перекрыли движение автотранспортных средств и вывели население. Подозрительный предмет был уничтожен путем направленного взрыва минимального заряда. Вызванные у жителей опасения не подтвердились», - отметили в пресс-службе ДВД области.