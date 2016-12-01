Подозреваемый в берлинском теракте имеет несколько судимостей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый по делу о теракте в Берлине гражданин Туниса Анис Амри провел четыре года в итальянской тюрьме, и также на родине был приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает newsru.com.

Отец подозреваемого сообщил радиостанции Mosaique FM, что его сын Анис Амри провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине.



По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы.



Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.



Напомним, в понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".



Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, полиция начала его поиск. За информацию о его местонахождении власти пообещали награду в 100 тысяч евро.