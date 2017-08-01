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Подозреваемых в нападении на казахстанских дальнобойщиков задержали в Москве

Подозреваемых в нападении на казахстанских дальнобойщиков задержали в Москве
15 Августа 2017 07:50 340

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Москве задержали подозреваемых в нападении на дальнобойщиков из Казахстана, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, в апреле в полицию обратился 43-летний житель Казахстана, который работает дальнобойщиком.

Мужчина рассказал, что на улице Пермской четверо неизвестных подъехали на автомобиле к большегрузу Volvo, в котором он находился вместе с напарником, и, пригрозив пистолетом, похитили у них 74 тыс. рублей и 29 тыс. тенге, а после этого скрылись.

«В воскресенье, 13 августа, сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБРа в Щербинке и на улице Нежинская задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении, разыскиваемого полицией республики за незаконный оборот наркотиков», - сообщили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

 

Ключевые слова: Россия, Борьба с преступностью,
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