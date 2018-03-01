Подозреваемого в убийстве найденной обнаженной женщины задержали в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ДВД Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в нашумевшем в Уральске убийстве женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 19 марта, в 08.30 часов во дворе дома №154 по улице Алматинской был обнаружен труп женщины 49 лет с признаками насильственной смерти. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установлен и задержан мужчина 27 лет. В данное время проверяется его причастность к другим преступлениям. По данному факту расследование ведет ДВД области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте обнаружения женщины недалеко от здания управления внутренних дел Уральска остались небольшие запорошенные пятна крови и часть ленты, огораживавшей этот участок.

Знакомые женщины рассказали журналистам о том, что погибшая была разведена, ее дочь учится в Астане. Женщину характеризуют как доброжелательного человека, добившуюся всего самостоятельно. Ранее она торговала мясом на местном рынке, а потом начала собственный бизнес.

Тело обнаружили в нескольких кварталах от дома убитой.

Напомним, вчера ужасающие фото с места обнаружения тела обнаженной женщины по мессенджеру WhatsApp разошлись по всему Казахстану. Никаких личных вещей рядом с ней обнаружено не было, за исключением одной детали одежды и входного фирменного браслета одного из местных кафе.