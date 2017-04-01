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Подорожание мяса в Атырау объяснили нодулярным дерматитом

Подорожание мяса в Атырау объяснили нодулярным дерматитом
11 Апреля 2017 15:46 116

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину подорожания  мяса до 1500 тенге и выше за килограмм в Атырау объяснили нодулярным дерматитом, эпидемия которого была зафиксирована в 2016 году в ряде районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2015 году мы закупили для стабилизационного фонда   20 тонн говядины в сервисно-заготовительном центре,  созданным с участием СПК. Этот центр не только  занимается поставкой и переработкой мяса, но и имеет возможность его хранить.  Однако в прошлом году в Курмангазинском районе, где находится центр, был объявлен карантин из-за нодулярного дерматита среди КРС. Поэтому   закупить у этого предприятия мясо в стабилизационный фонд на 2017 год не удалось. А больше нам хранить его негде. Поэтому в этом году у СПК нет возможности товарными интервенциями сбивать цену на мясо», - сообщил председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» Абат Тасимов.

В настоящее время стоимость килограмма говядины в Атырау на коммунальном рынке составляет 1500 тенге за килограмм, в торговых центрах она доходит до 1900 тенге за килограмм.

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Экономика, Цены и тарифы,
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