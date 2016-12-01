Подорожание билетов на поезда ожидается в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по инвестициям и развитию Казахстана ожидает незначительное повышение цен билетов на поезда по социально-значимым маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году выделено субсидий на социально-значимые железнодорожные маршруты на уровне 2016 года. Это 22 млрд. 900 млн. тенге. Одним из условий конкурса было то, что победит тот, кто представит наименьший уровень повышения стоимости. В результате, к примеру, в течение трех лет, на 20 процентов социально-значимых маршрутов - это более 15 - повышения тарифов не будет вообще. На других маршрутах ожидается минимальное повышение - от трех до семи процентов от существующих тарифов», - сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев.

Как ранее сообщалось, начиная с 21 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года, министерством были проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков на двадцатилетний период по всем социально значимым сообщениям. По итогам конкурса определились девять перевозчиков, из которых семь - частных (ТОО «АрланТрансАстана», ТОО «МаралНур», ТОО «АрайТранс», ТОО «ТурксибАстана», ТОО «Туран-Экспресс», ТОО «Сарыарка компани», ТОО «Номад»), и две - дочерние организации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (АО «Пассажирские перевозки» и АО «Пригородные перевозки»).