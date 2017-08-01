Подготовку к отопительному сезону прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске подготовка к отопительному сезону идет с некоторым опережением по графику, сообщил заместитель акима города, курирующий вопросы ЖКХ, Ержан Конырбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, готовность к новому отопительному сезону двух ТЭЦ (ремонтные работы) составляют 80 и 86 процентов, Усть-Каменогорских тепловых сетей - 84 процента. Объекты образования и социальной сферы к предстоящей зиме подготовлены уже более чем на 80 процентов, что является также неплохим показателем. «В регионе работают штабы по подготовке к зимнему периоду, где оперативно решаются все возникающие проблемы. До начала официального старта отопительного сезона остается ровно 2 месяца, так что опасений нарушения графика работ в Усть-Каменогорске пока нет, - говорит Е.Конырбаев. «Все 10 городских комитетов местного самоуправления (КМС) еженедельно проводят с председателями КСК встречи, где в оперативном режиме решаются текущие вопросы».





В отношении модернизации котельной №2 на Левобережье, где полным ходом идут работы в рамках госпрограммы «Нурлы жол» и к котельной в этом году подключат еще и большой строящийся микрорайон № 19, то здесь полным ходом идут работы. К котельной строятся тепловые магистральные сети и после «переврезки» трубы её пропускная мощность увеличиться, обеспечив теплом новый микрорайон. На трех из пяти котлов завершен текущий ремонт, скоро закончится модернизация четвертого и пятого котлов. Котельная проводит гидравлические испытания тепловых сетей ТМ-500, что ведет к поселку Куленова и части КШТ.

Ержан Конырбаев также сообщил, что на двух ТЭЦ - Усть-Каменогорской и Согринской - запасы угля превышают нормативные показатели на этот период. (Хотя коммунальщики отмечают, что из-за роста тарифа на железной дороге к пику сезона может возникнуть некоторый дефицит).

«С предприятием «Каражира» подписано соглашение о поставке угля по льготной цене для социально-незащищенной категории горожан и в августе-сентябре начнется его реализация, - сказал замакима.

Между тем, подготовительным работам к предстоящей зиме в значительной мере мешают долги населения и предприятий перед поставщиками коммунальных услуг. К примеру, «Усть-Каменогорским тепловым сетям» город задолжал около 600 млн тенге.



