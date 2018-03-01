Подать заявление на поступление в вуз можно будет с телефона - МОН РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК разработало новую концепцию цифровизации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Она направлена на тотальную цифровую доступность и мобильность. Согласно концепции, каждый учитель, директор школы, родитель и ребёнок получит доступ к данным через телефон, в том числе к информации о домашних заданиях, оценках.

«Вместе с тем, мы можем создать телефонную версию таких услуг, как подача заявления на поступление в школу, колледжи, вузы, не выходя из дома. Также учебные занятия в школе мы можем организовать в общей электронной базе, в которой дети и учителя смогут просматривать свое портфолио на телефоне», - сообщил министр Ерлан Сагадиев в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

Он отметил, что благодаря цифровизации такая информация, как распределение грантов в вузы, получение аттестации, продвижение в очереди в детском саду, кандидатура в ректорство, будет в открытом доступе.

«Это называется блокчейн, это открытость информации (...) Со стороны министерства будем в онлайн режиме вести контроль того, насколько ребёнок усваивает материал, видеть результаты работы в школах и детсадах. Мы все это объединим в одну базу Big data, где будет проводиться анализ, и министерство сможет видеть все процессы и централизовывать их. Министерство начало работу по систематизированию этих направлений и создало поэтапный график его внедрения. У нас уже есть пилотный проект», - добавил Е.Сагадиев.