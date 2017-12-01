Подарки на 3 млн тенге сдали чиновники в госфонд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в специальный государственный фонд чиновники сдали полученные подарки на общую сумму 3 млн. 200 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Предупреждение коррупционных правонарушений в части неправомерного принятия подарков и других вознаграждений госслужащими находится на постоянном контроле агентства. С начала текущего года в специальный государственный фонд сдано 317 подарков, полученных госслужащими во время исполнения служебных обязанностей, на общую сумму 3 млн. 200 тысяч тенге. В основном это сувенирная продукция - ручки, картины, чайные наборы, настольные часы. В числе возвращенных презентов оказалась и коробка конфет. Стоит отметить, что в сравнении с ситуацией на 1 октября т.г. количество переданных в госфонд подарков увеличилось более чем в 2,5 раза», - говорится в распространенном релизе ведомства.

Напомним, в соответствии с Законом «О государственной службе Республики Казахстан» государственным служащим запрещается принятие подарков в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций. В случае несоблюдения данного ограничения, государственные служащие подлежат привлечению к дисциплинарной, административной, в отдельных случаях и уголовной ответственности.

«Агентство регулярно проводит мониторинг соблюдения госслужащими требований Закона «О государственной службе Республики Казахстан», особенно накануне предстоящих праздников, в том числе Нового года», - подчеркнули в ведомстве.