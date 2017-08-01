Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под участком Бадалин Великой Китайской стены в окрестностях Пекина и под старой железной дорогой Пекин -- Чжанцзякоу развернулось строительство подземной станции новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин -- Чжанцзякоу. Об этом сообщает Синьхуа.

Длина новой станции составит 470 м, площадь подземных строений -- 36 тысяч квадратных метров.











Рельсовое полотно будет располагаться на глубине 102 м от поверхности земли.