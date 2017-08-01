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Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги

Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги
15 Августа 2017 15:49 255

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под участком Бадалин Великой Китайской стены в окрестностях Пекина и под старой железной дорогой Пекин -- Чжанцзякоу развернулось строительство подземной станции новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин -- Чжанцзякоу. Об этом сообщает Синьхуа.

Длина новой станции составит 470 м, площадь подземных строений -- 36 тысяч квадратных метров.


Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги 
Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги 
Под Великой Китайской стеной строят станцию высокоскоростной железной дороги 

Рельсовое полотно будет располагаться на глубине 102 м от поверхности земли. 

Ключевые слова: Китай,
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