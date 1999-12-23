Под амнистию попадут более 300 подозреваемых в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области с соответствии с законом «Об амнистии, в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» планируется прекратить уголовное преследование в отношении более 300 подозреваемых лиц, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Среди них - несовершеннолетние, подозреваемые по уголовным проступкам, по преступлениям небольшой тяжести и средней тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД Костанайской области полковник полиции Нуридин Дауылбаев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.



По словам полковника Дауылбаева, амнистия предусматривает освобождение от уголовного наказания «в основном социально уязвимые категории граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, а также женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов и лиц, совершивших малозначительные правонарушения».



В отношении других категорий осужденных с учетом тяжести совершенного деяния амнистия будет применяться в ограниченных пределах и дифференцированно и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба, отметил спикер.



В то же время, подчеркнул Дауылбаев, закон запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления.



«Это исключит риски ухудшения криминальной ситуации», - считает замначальника ДВД Костанайской области. Пять лет назад, когда была объявлена амнистия в связи с 20-летием Независимости РК, в регионе было амнистировано 908 человек.



Напомним, накануне стало известно, что бывшему заместителю акима Костаная Фрунзику Аракеляну по амнистии сократили срок наказания.Суд №2 Костаная рассмотрел заявление осужденного о замене неотбытой части тюремного срока более мягким видом наказания.