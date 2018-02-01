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Почти треть жителей Астаны ежегодно проходит тест на ВИЧ

27 Февраля 2018 17:33 528
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Почти треть жителей Астаны ежегодно проходит тест на ВИЧ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти третья часть жителей Астаны каждый ход проходят тест на ВИЧ, сообщили в Центре по профилактике и борьбе со СПИД, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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«В нашем городе ежегодно около 30% жителей проходят тест на ВИЧ, что является достаточно высоким показателем. Эти тенденции демонстрируют эффективность ответных мер государства на сдерживание распространения ВИЧ-инфекции», - сообщила пресс-служба Центра.

В Центре по профилактике и борьбе со СПИД также сообщили, что в марте текущего года в стране будет проведен ежегодный опрос Всемирного экономического форума (ВЭФ) представителей бизнес-структур по влиянию ВИЧ на бизнес путем анкетирования. В числе участников - представители малого, среднего и крупного бизнеса. По итогам опроса ВЭФ оценит уровень распространенности знаний о ВИЧ в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Казахстан в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности входит в группу стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции. Распространенность в возрастной группе 15-49 лет в Казахстане составляет 0,2%, при среднемировом - 1,6%.

Фото: 1ul.ru

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Ключевые слова: Астана, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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