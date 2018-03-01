Почему попавшая в больницу девочка из Астаны живет у дяди, рассказала депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева сомневается в версии падения 5-летней девочки с дивана, поступившей в больницу со следами побоев и гематомой в мозге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мама находится в СИЗО, она привлекается за распространение наркотиков, идёт следствие. Отец у неё умер. Она находится в семье дяди. Как мне докладывают правоохранительные органы, жильё они снимают достаточно чистое, уютное, и в семье есть ещё двое своих родных детей. Девочка является племянницей хозяина этой семьи. Родственники утверждают, что она упала с дивана, потеряла сознание. Я не знаю высоту дивана. Не знаю, с какого дивана должен был упасть ребёнок, чтобы у него были множественные синяки и настолько повреждена голова. Лично у меня очень много сомнений», - прокомментировала депутат после совместного заседания палат Парламента.

З. Балиева намерена лично посетить семью. В случае, если следствие докажет насильственные действия в отношении девочки, то она как Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане будет добиваться лишения родительских прав. По её словам, сейчас желающих удочерить девочку и создать ей все условия для полноценной жизни очень много.

Помимо этого, депутат считает необходимым создание полноценной полиции вместо инспекции по делам несовершеннолетних.

«Должны быть следователи, которые будут заниматься делами детей не по остаточному принципу, лишь бы быстро закрыть и не придать огласке это дело. Важно, чтобы восторжествовала истина, и родители прекратили бить детей», - заключила она.

Напомним, 3 марта Куат Ахметжанов на странице Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан в Facebook опубликовал сообщение и фотографию из мессенджера WhatsApp о девочке, поступившей в городскую детскую больницу №2 с признаками побоев.

В больнице сообщили, что девочка в сознании. Синяки на теле в стадии цветения, некоторые постепенно уходят. Она ест, играет, температуры нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи.