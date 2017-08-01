Почему казахстанские конфеты дороже импортных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские кондитерские продукты дороже импортных, потому что отличаются составом начинки. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Алматы рассказал президент Ассоциации кондитеров Казахстана Алихан Талгатбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, начинка кондитерского изделия, составляющая 70-80 процентов, может быть, как из жиров, так и из натурального продукта.



«К примеру, у российской вафли 70% - это начинка, но она может состоять из жиров. Наши вафли заполнены натуральным ореховым маслом, соответственно, оно дороже, потому и цена становится выше. Но и на тот и на другой продукт всегда есть спрос. Но чаще покупают то, что подешевле. Плюс у российских производителей часть бюджета уходит на упаковку и рекламу», - рассказал Талгатбек.







Глава ассоциации также озвучил статистику импорта и экспорта сладостей. Согласно озвученным данным, потребность в Казахстане покрывается чуть меньше половины производимого продукта.



«В Казахстане в среднем объем производства кондитерской продукций составляет 180 тыс тонн, порядка 155 тыс тонн производят четыре крупных производителей. Из 180 тыс 60 тыс - экспорт, 120 тыс продается в Казахстане. На 49 % покрывается потребность в Казахстане, а 51% - это импорт. А импорт в основном российский, 12-13 % составляет Украина», - добавил Алихан Талгатбек.