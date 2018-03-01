Почему ДВД запретили без прокуратуры комментировать в СМИ досудебное расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов пояснил, почему материалы пресс-служб ДВД по досудебным расследованиям с этого года могут публиковаться только после утверждения прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это, в принципе, международная практика, осуществление презумпции невиновности. Сегодня в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса только прокурор может утверждать те объемы информации для огласки в СМИ, которые могут не нарушать интересы лиц, являющихся участниками процесса, защищать тайну следствия. Тайна следствия - это могут быть интересы потерпевшего, несовершеннолетнего и другие виды информации, которая может причинить вред расследованию. Комментарии всех пресс-служб теперь согласуются с прокуратурой», - сказал замгенпрокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах международной конференции «Реализация конституционных новелл - залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства» в Алматинской области.



В то же время журналисты, по его словам, могут получить информацию о расследованиях на основании официальных запросов в органы внутренних дел и прокуратуру.

Напомним, что с нового года журналисты могут получить информацию от полиции только после согласования материалов пресс-служб ДВД с прокуратурой.