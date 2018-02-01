Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

Побег рецидивиста из СИЗО: в отношении полицейских возбудят дело

27 Февраля 2018 12:57 1307
Поделиться:
Побег рецидивиста из СИЗО: в отношении полицейских возбудят дело

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал задержание сбежавшего в Астане рецидивиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сбивший насмерть девочку в Атырау получил условный срок
Юная туристка погибла на горнолыжном курорте в ВКО Ребенка спасли из горящего автомобиля гвардейцы в Астане

«Его привлекут к ответственности. Его задержали вчера в 21:50. Совершил побег в 12:05 в воскресенье. Задержали, возбудили уголовное дело. Одновременно возбуждено уголовное дело по халатности в отношении сотрудников. Всё это выяснится», - сказал Калмуханбет Касымов в кулуарах Правительства.

Как отметил министр, следственный изолятор, где содержался заключенный, не соответствует нормам.

«Поэтому нам нужно строить новые здания, но вопрос халатности тоже есть», - подчеркнул глава МВД.

Напомним, вчера в Карагандинской области был задержан сбежавший из СИЗО Астаны рецидивист. 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Астана, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив