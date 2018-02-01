Побег рецидивиста из СИЗО: в отношении полицейских возбудят дело
27 Февраля 2018 12:57 1307
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал задержание сбежавшего в Астане рецидивиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Его привлекут к ответственности. Его задержали вчера в 21:50. Совершил побег в 12:05 в воскресенье. Задержали, возбудили уголовное дело. Одновременно возбуждено уголовное дело по халатности в отношении сотрудников. Всё это выяснится», - сказал Калмуханбет Касымов в кулуарах Правительства.
Как отметил министр, следственный изолятор, где содержался заключенный, не соответствует нормам.
«Поэтому нам нужно строить новые здания, но вопрос халатности тоже есть», - подчеркнул глава МВД.
Напомним, вчера в Карагандинской области был задержан сбежавший из СИЗО Астаны рецидивист.
Ключевые слова: Борьба с преступностью, Астана, МВД РК,
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