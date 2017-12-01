Победителю акции Комитета госдоходов вручили ключи от автомобиля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Комитете государственных доходов Минфина РК председатель ведомства Ардак Тенгебаев вручил ключи от автомобиля победителю акции «Требуй чек - выиграй приз!» Асету Амеркулову. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году, как и в прошлом, акция осуществлялась через мобильное приложение «Wipon». Данное приложение можно бесплатно скачать с Apple App store и Google Play market. Акция проводилась 1 мая до 30 ноября этого года. В этот период во всех областях и городах Астана и Алматы по итогам каждого месяца были разыграны и вручены призы.





За семь месяцев акции по всей республике разыграли более 336 призов, в том числе бытовую и оргтехнику.

В рамках акции за этот период через приложение казахстанцы отправили около 2,4 млн чеков.

По итогам Гранд финала, состоявшегося 13 декабря в Комитете государственных доходов, разыграны ценные призы, в том числе и главный приз - автомобиль. Победителем главного приза акции «Требуй чек - выиграй приз!» стал - Амеркулов Асет.

Напомним, Комитет госдоходов при поддержке НПП «Атамекен» проводит акцию для сокращения размеров теневой экономики, а также стимулирования добросовестной конкуренции среди предпринимателей. Она направлена на обеспечение контрольно-кассовой дисциплины в части выдачи предпринимателями чеков при денежном расчете за приобретение товара, выполнение работ и оказание услуг посредством наличных денег.

Таким образом, Комитет государственных доходов предоставил возможность казахстанцам принять участие в общественном контроле по соблюдению налогового законодательства, при этом выигрывать ценные призы.



