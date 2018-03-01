Победителя конкурса на лучшую благодарность наградили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау подведены итоги интернет-конкурса, объявленного Акмолинской ассамблеей народа Казахстана в преддверии Дня благодарности. Как оказалось, благодарность, действительно, не знает границ, ведь видеоролики со словами «Спасибо!» прислали не только из соседних областей Казахстана, но даже из Польши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объявленный в социальной сети Инстаграм конкурс видеообращения со словами благодарности своим любимым, краю, родине и т.д., по словам организаторов, поддержали районные центры Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, города Семипалатинск и Астана, Польша. Всего на конкурс была представлена 21 работа.

«День благодарности - это возможность еще раз проявить уважение друг к другу всеми гражданами нашей страны, день уважения нашей общей истории, день взаимопомощи, поддержки, отзывчивости. И искренние слова, звучащие в конкурсных работах, это в очередной раз подтвердили!» - отметил заведующий секретариатом Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Ринат Галлямов.

Все участники получили памятные подарки и дипломы. Главный приз - домашний кинотеатр - был вручен Ильясу Нугуманову, который в ролике признается в любви своему дому (селу, городу, семье, Казахстану, всей планете).

Публикация от Ильясимус из Кокшетау (@ilyasimus) Фев 27, 2018 в 11:24 PST

Напомним, в преддверии Дня благодарности Акмолинская ассамблея народа Казахстана объявила о проведении конкурса на лучший ролик или фото со словами благодарности на любом удобном языке близким, друзьям, родному краю либо стране.