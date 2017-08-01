Победители конкурса «Дружба США и Казахстан» споют на сцене ЭКСПО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Музыкальный конкурс «Дружба США и Казахстан», объявленный Посольством США в Казахстане, набирает обороты.
Участники конкурса смогут проявить свой талант и спеть на сцене ЭКСПО 2017 в павильоне США, обещают организаторы конкурса. Для этого необходимо выполнить следующие условия:
1.Записать оригинальный видео-кавер на песню американского исполнителя продолжительностью до 1 минуты
2.Выложить у себя на странице, поставить хэштег #USAmusicContest
3.Подписаться на страницу в instagram @usinkz
Победителем музыкального конкурса будет признан тот участник, который наберет наибольшее количество комментариев под своим видео на странице голосования @usamusicquest
В конкурсе участвуют все города Казахстана. Записи видео принимаются до 16 августа. Итоги будут подведены 23 августа в 17.00.
Оставить комментарий