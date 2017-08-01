Победители конкурса «Дружба США и Казахстан» споют на сцене ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Музыкальный конкурс «Дружба США и Казахстан», объявленный Посольством США в Казахстане, набирает обороты.

Участники конкурса смогут проявить свой талант и спеть на сцене ЭКСПО 2017 в павильоне США, обещают организаторы конкурса. Для этого необходимо выполнить следующие условия:



1.Записать оригинальный видео-кавер на песню американского исполнителя продолжительностью до 1 минуты

2.Выложить у себя на странице, поставить хэштег #USAmusicContest

3.Подписаться на страницу в instagram @usinkz



Победителем музыкального конкурса будет признан тот участник, который наберет наибольшее количество комментариев под своим видео на странице голосования @usamusicquest



В конкурсе участвуют все города Казахстана. Записи видео принимаются до 16 августа. Итоги будут подведены 23 августа в 17.00.





Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz) Авг 7 2017 в 5:31 PDT