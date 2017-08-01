Победителем велогонки «Тур ЭКСПО 2017» стал британец Эд Клэнси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане наградили победителей «Astana EXPO 2017 International Criterium», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем профессиональной шоссейной велогонки «Astana EXPO 2017 International Criterium» стал Эд Клэнси из Великобритании, второе место завоевал Николас Марини и третьим финишировал Скотт Шандерленд.







Отметим, что сегодня в Астане состоялась профессиональная шоссейная велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium». В велогонке приняли участие 20 команд из 15-ти стран: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и Национальные сборные, в составе которых выступили победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту.



Хэдлайнерами гонки стали действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской Team Sky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер Astana Pro Team Фабио Ару. Маршрут состоял из 30-35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Д.Кунаева.









Отметим, что звезды велоспорта прибыли всего на один день для участия в столичном критериуме. Уже завтра они улетят из Казахстана и продолжат подготовку по своей соревновательной программе. Т













Фото: ТОО Спортивные Технологии Казахстана