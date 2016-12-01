Победитель шоу «Танцы» из Казахстана отдаст приз в 3 млн рублей маме 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Щебет стал победителем российского шоу «Танцы» на ТНТ, молодой человек хочет отдать выигранные в конкурсе 3 млн рублей своей маме для строительства дома.

Дмитрий танцует с 13 лет, участвовал в конкурсах в родном Казахстане и в мировых первенствах, потом выиграл в танцевальном телешоу на Украине, а теперь дотанцевался до победы в телепроекте «Танцы».





«Я обещал маме выиграть «Танцы» и подарить ей дом. Это моя инициатива, данное мной слово, которое двигало весь проект к цели», - рассказал победитель шоу в интервью «Телепрограмме».

К слову, мама и отец Дмитрия приехали из Казахстана поддержать сына на финальном концерте.



Как признается танцовщик, лидером команды он стал не сразу, но большой вклад в его победу принадлежит наставнику проекта - хореографу Мигелю.

«Мигель никогда не произносил мне длинных поэм, никогда вслух не говорил о каких-то моих достоинствах. Со стороны наставника это - мудро. Самое главное, что я услышал на первом же собрании в команде Мигеля - нужно ему довериться. И я действительно доверял наставнику и шел по тому пути, по которому он меня вел. Да, я не сразу был в лидерах, но результат говорит сам за себя», - поясняет Дмитрий.

Участникам проекта приходилось испытывать не только психологическое давление (после каждого концерта набравший минимальное количество голосов покидал шоу), но и колоссальные физические нагрузки.

«Из-за огромного количества нагрузок не мог много есть или питаться чем-то тяжелым. Последние три недели ел творог с вареньем. Эта пища не так тяжело усваивается желудком, как например кусок мяса. Я много переживал и у меня пропадал аппетит. В день концерта вообще приходилось заставлять себя есть, чтобы не упасть от голода», - рассказал Щебет.





О том, ожидал ли он победы в конкурсе, Дмитрий признался, что после сольного номера на последнем концерте, почувствовал особую поддержку зрителей.

«Огромной знак, большущий, как Солнце! Это аплодисменты зрителей после моего соло. Такого я не испытывал никогда в жизни. Это знак, который утвердил во мне надежду на победу. Сомнений не осталось», - поделился победитель «Танцев».