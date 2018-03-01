По всему Казахстану объявили штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Как сообщалось ранее, 19 марта в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Астане: утром и днем 19 марта ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

19-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь) и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

19-20 марта в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь) и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

19-21 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается постепенное повышение дневного температурного фона и выпадение осадков (преимущественно дождь), что приведет к ослаблению ледовых явлений, стеснению русел рек, формированию местного и склонового стока, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек.

19-21 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозом осадков 19.03.2018г. (преимущественно дождь) возможны подъемы уровней воды и подтопление пойменных участков.

19-20 марта в Алматинской и Жамбылской областях в связи с прогнозом осадков (местами) возможны подъемы уровней воды.

Ранее сообщалось о том, что штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.