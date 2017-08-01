По вине водителя девушка выпала из автобуса в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начато досудебное расследование в отношении водителя автобуса в Астане, по вине которого девушка с различными телесными повреждениями доставлена в больницу, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«9 августа около 19.10 часов 40-летний водитель, управляя маршрутным автобусом № 31, не убедившись в безопасности движения на остановке «Национальный Научный Медицинский Центр» по проспекту Абылай хана, при посадке и высадке пассажиров с открытыми дверями, продолжая движение, допустил падение пассажира, которая находилась на ступеньках при входе в салон автобуса»,- говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя девушка госпитализирована в городскую больницу с различными телесными повреждениями.



Причиной совершения ДТП стало грубое нарушение водителем требований п. 22.5 Правил дорожного движения РК. Управлением дознания ДВД Астаны начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 1 УК РК (нарушение правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека).



Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за использование телефона при движении, за непристегнутый ремень безопасности, создание аварийной обстановки, столкновение с препятствием.



Как отмечается, Департаментом внутренних дел Астаны на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта с привлечением их к административной ответственности.



Так, с начала года привлечено к административной ответственности более 1200 водителей общественного транспорта. Кроме того, 32 должностных лиц автобусных парков привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 1 миллиона тенге.