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По предварительным данным, пострадавших казахстанцев в теракте в Барселоне нет - МИД

По предварительным данным, пострадавших казахстанцев в теракте в Барселоне нет - МИД
18 Августа 2017 13:46 237

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, среди пострадавших в результате теракта в Барселоне граждан Казахстана нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это предварительные сведения», - подчеркнул он.

По его словам, консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных.

Как сообщалось, 17 августа в результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В Испании объявлен трехдневный траур.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне. 

Ключевые слова: Испания, МИД РК,
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