По поддельному разрешению в Алматы погубили 35 деревьев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы поступила жалоба о сносе 35 деревьев в Турксибском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления, полицейские и экологи выехали по указанному в жалобе адресу и потребовали предъявить разрешение на вырубку деревьев от акимата Алматы. Однако, собственником производственной базы ТОО «АС Финанс техногрупп» было представлено поддельное разрешение. В связи с этим УВД Турксибского района начало досудебное расследование по факту подделки документа.

Также за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений составлен протокол. Компании придется выплатить штраф в пределах 60 тыс тенге. Кроме того, к качестве компенсации собственник базы должен высадить 350 деревьев на землях общего пользования.