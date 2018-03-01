По поддельному разрешению в Алматы погубили 35 деревьев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы поступила жалоба о сносе 35 деревьев в Турксибском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудники управления, полицейские и экологи выехали по указанному в жалобе адресу и потребовали предъявить разрешение на вырубку деревьев от акимата Алматы. Однако, собственником производственной базы ТОО «АС Финанс техногрупп» было представлено поддельное разрешение. В связи с этим УВД Турксибского района начало досудебное расследование по факту подделки документа.
Также за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений составлен протокол. Компании придется выплатить штраф в пределах 60 тыс тенге. Кроме того, к качестве компенсации собственник базы должен высадить 350 деревьев на землях общего пользования.
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