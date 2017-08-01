По каким программам ЖССБ можно оформить ипотеку с 30% первоначальным взносом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По каким программам ЖССБ можно оформить в ипотеку жилье, имея только 30% первоначального взноса, рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

Отметим, что на сегодня под 30% первоначального взноса выдается ипотека на жилье по государственной программе «Нурлы жер». На вопрос, рассматривает ли банк сокращение 50% первоначального взноса по общей программе ЖССБ, Ляззат Ибрагимова ответила: «По общей программе все зависит от финансовой устойчивости. Модель жилстройсбережений - она же уникальная. В начале ты копишь, потом тебе дают по 5% годовых фактически в срез других вкладчиков, которые в это время копят. Поэтому нужно делать очень точные актуарные расчеты каждый раз для того, чтобы банк потом не имел проблем с ликвидностью. Поэтому классическая модель подразумевает, что человек должен накопить 50%», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Но вопрос внедрения 30% первоначального взноса, по ее словам, рассматривается в рамках отдельных программ.

«У нас, например, есть по программе «Свой дом» - это такая отдельная программа, где мы с застройщиками отрабатываем цену. Если цена ниже рынка, то мы даем предварительные займы под 30% первоначального взноса. Но там ставка 8% годовых, и только в рамках «Нурлы жер» у нас 5%. Потому что нам дает специальные ресурсы Правительство», - добавила Ляззат Ибрагимова.