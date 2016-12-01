По итогам экспедиции «По следам Алихана Букейхана» издана книга «Әлихан әлемі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахское Географическое Общество подвело итоги празднования 150-летия Алихана Букейхана презентацией книги «Әлихан әлемі».

В Национальной библиотеке Республики Казахстан прошел круглый стол, темой которого стали итоги празднования 150-летия одного из величайших общественных деятелей страны - Алихана Букейхана. Участниками мероприятия стали известные казахстанские ученые, историки, алашоведы Мамбет Койгелдиев, Айгуль Исмакова, Бейбит Койшыбаев, Орынай Жубаева, Кайырбек Кеменгер, а также другие исследователи исторического и культурного наследия лидера движения «Алаш», сообщает пресс-служба КазГео.

В рамках круглого стола была презентована книга «Әлихан әлемі», посвященная памяти выдающегося ученого, просветителя, политика, изданная при поддержке Казахского Географического общества. Материалы книги были собраны автором издания отечественным ученым алашоведом Кайырбеком Кеменгером во время научной экспедиции КазГео, посвященной 150-летнему юбилею Алихана Букейхана. Напомним, минувшим летом группа видных историков-алашоведов и журналистов организовала экспедицию «По следам Алихана Букейханова» в городах Казахстана, России и Беларуси, в которых жил и трудился великий ученый. В маршрут экспедиции вошли пункты Актогай-Караганда-Каркаралы-Семей-Омск-Санкт-Перербург-Выборг-Минск-Самара-Оренбург-Москва.

По словам издателей, книга «Әлихан әлемі» направлена на пропаганду и ознакомление читателей с интересными фактами из жизни, трудов Алихана Букейхана.

«Я благодарен Казахскому Географическому Обществу за помощь в издании книги. Труд состоит из двух частей. В первой части приведен географический и именной указатель по работам А.Букейхана. Эта информация была добыта путем анализа его девятитомного собрания сочинений. С помощью него исследователь, изучающий наследие ученого, сможет легко найти интересующий его материал. Вторая часть посвящена моим исследованиям по наследию лидера «Алаш» и результатам экспедиции КазГео, где мы собрали уникальную информацию о великом ученом и государственном деятеле. В книгу включены оттиски печатных изданий, фотографии известных исторических личностей, упоминающиеся в работах А.Букейхана», - отметил Кайырбек Кеменгер.

Алихан Букейхан известен также как автор первого учебника географии и астрономии на казахском языке, он был членом Русского Географического Общества, участвовал в нескольких научно-географических экспедициях, как в царское время, так и при советской власти. Памятные мероприятия в честь 150-летия А.Букейхана прошли под эгидой ЮНЕСКО в Казахстане и ряде других стран.