По делу о теракте в Петербурге задержаны 8 членов террористических ячеек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь членов террористических ячеек, передает РИА «Новости».

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержано восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое в Москве, все - выходцы из Центральной Азии», - сказал Бортников.

Он уточнил, что поиск сообщников продолжается.

«Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников», - добавил он.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать до 2 июня шестерых задержанных по делу о взрыве в метро.



Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел днем 3 апреля. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель.



По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил взрывное устройство на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.