Площадь теплиц увеличат в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области на 200 га увеличится площадь теплиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В прошлом году площадь теплиц была увеличена на 202 га, что на 9% больше намеченного плана. В целом общая площадь теплиц достигла 1325 га. Таким образом, по республике доля Южно-Казахстанской области составила 80%.







В своем Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства подчеркнул, что аграрная политика должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и роста экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции.







В связи с этим, аким области Жансеит Туймебаев поручил руководителям соответствующей сферы увеличить площадь теплиц в 2018 году на 200 гектаров.







Отметим, что большая часть теплиц в регионе расположены в Сарыагашском районе - 72,21 га, в Казыгуртском районе - 29 гектаров, в Туркестане - 18,27 га, в Ордабасинском районе - 16,05 га.







Напомним, в области функционирует крупнейший тепличный комплекс крестьянского хозяйства «Адель». Инвестиционная стоимость этого проекта, запущенного в рамках программы «Агробизнес 2020» составляет 5,3 млрд. тенге. В тепличном комплексе КХ «Адель», расположенном на площади 16 га, ежегодно собирают 8,4 тыс. тонн продукции. При этом 70% продукции направляют на внутренний рынок, а 30% экспортируют в Россию.







Наряду с этим, в тепличном комплексе Казыгуртского района крестьянское хозяйство «Гул Мансур» занимается выращиванием тюльпанов. Общая площадь комплекса составляет 2,5 га, стоимость проекта - 12 млн. тенге. К примеру, в прошлом году здесь вырастили 45 тыс. штук цветочной продукции.







Вместе с тем, по данным областного департамента статистики, тепличными хозяйствами области в 2017 году было собрано 114,3 тыс. тонн овощей, в том числе 62,6 тыс. тонн помидоров и 51,7 тыс. тонн огурцов.





