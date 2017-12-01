Площадь пожара на рынке Алматы составила 900 квадратных метров - ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В департаменте по ЧС Алматы сообщили подробности крупного пожара, охватившего один из рынков города, передает МИА «Казинформ».

Площадь пожара составила 900 кв. м.

«В 04:31 поступило сообщение о том, что горят контейнеры по адресу: Алмалинский район пр. Райымбек батыра 212 «В». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 04:41 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горел контейнерный ряд с переходом огня на второй этаж и кровлю многофункционального комплекса рынка «Барыс 4», - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.







На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

Как выяснилось, произошло горение семи контейнеров с продуктами питания.

В ходе тушения эвакуировано 5 газовых баллонов объемом 50 л и 1 объемом 25 л. Также отмечается, что предотвращено распространение огня на молебную комнату (намазхана) и на складские помещения.







Пожар локализован в 05:40 часов и ликвидирован в 06:12 часов.

В ликвидации пожара было задействовано 96 человек личного состава и 27 единиц техники.