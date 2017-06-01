Площадь посева чечевицы в РК увеличена в 2017 году в три раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О работе по диверсификации агропромышленного комплекса рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый вице-министр отметил, что в рамках диверсификации в 2017 году площадь посева востребованных культур увеличена на 1 348 000 га, что на 340 тысяч га превышает запланированный индикатор госпрограммы. В частности, по данным МСХ, площадь чечевицы увеличилась со 105 000 до 295 000 га.

«При этом только в Северо-Казахстанской области площадь её посева увеличилась в 2,5 раза - с 78 000 до 196 000 га. Это позволит Казахстану занять пятое место в мире по её посевам и четвёртое место - по экспорту. По объёмам экспорта мы уверены, так как весь объём практически законтрактован на внешние рынки», - отметил Кайрат Айтуганов.

Он также добавил, что диверсификация посевов уже в 2017 году позволит увеличить производство сельхозкультур по сравнению с 2016 годом. К примеру, производство сахара увеличится в 1,5 раза, с 36 000 до 54 000 тонн; масла семян - в 1,3 раза, с 1,5 млн до 1,9 млн тонн; комбинированных кормов - на 225 000 тонн, с 1,2 млн до 1,4 млн тонн.



По информации Айтуганова, казахстанские аграрии стали больше использовать удобрения при посевах.

«Пересмотр механизма субсидирования минеральных удобрений позволил увеличить объем их внесения. Впервые за последние годы внесение удобрений достигло 14% от потребности, в прошлые годы не более 10%. Было заявлено 409 тысяч тонн, что в полтора раза больше, чем в 2016 году», - сказал Кайрат Айтуганов.



Первый вице-министр также добавил, что в отдельных регионах объем заявок увеличился в несколько раз.



«В частности, в Акмолинской области в три раза, а в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях - в два раза больше. По состоянию на 10 июня приобретено 260 тыс тон удобрения, это практически весь объем прошлого года. Во втором полугодии планируется приобрести оставшиеся 149 тыс тонн, которые будут внесены под пары озимой и другие культуру. Возрос ассортимент субсидируемых удобрений с 85 в 2016 году до 161 в текущем году», - резюмировал Кайрат Айтуганов.