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Платные парковки в Астане начнут действовать с 7 января

Платные парковки в Астане начнут действовать с 7 января
28 Декабря 2016 17:50 90

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 7 января 2017 года в Астане введут платные парковки стоимостью 100 тенге за час. Об этом говорится в постановлении столичного акимата, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК adilet.zan.kz.

Сегодня акимат Астаны опубликовал постановление "Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания платы за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице".

"Определить тариф в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств столицы, в размере 100 тенге за час парковки", - говорится в сообщении.

Согласно данному документу, постановление вступает в силу со дня регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. В связи с этим, платные парковки начнут действовать с 7 января 2017 года.

Ключевые слова: Астана, Акимат,
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