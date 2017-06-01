Платная парковка появится возле акимата Астаны до конца лета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны пообещали решить проблемный вопрос с парковкой машин непосредственно возле здания городской администрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом проинформировал руководитель управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

«Мы сейчас ведем работу по платным парковкам, получаем отводы по земле вокруг акимата. Было поручение акима организовать здесь платную парковку. Не могу точно сказать, когда это будет по времени. Думаю, до конца лета мы уже организуем здесь платную парковку - вокруг акимата», - сказал он.

Точное местоположение будущей парковки пока неизвестно. По словам Игенбердинова, все будет зависеть от того, где акимат получит отводы.

«Здесь будет перестраиваться, по этому участку возникает проблема. Парковка будет по Бигельдинова, в районе Желтоксан, в районе Бокейхана. В общем, где у нас по Генплану получится взять отводы, там и будем организовывать парковку. Стоимость будет приблизительно 100 тенге за 1 час, полчаса будут бесплатными», - рассказывает он.

Вместе с тем, глава управления подчеркнул, что городская площадь с целью решения этого вопроса затронута не будет.

«Площадь в результате этих мер не сократится, ведь это прогулочная зона. Сколько мест будет предусматривать парковка, точно сейчас сказать не могу. Все будет зависеть от того, сколько земель нам отдадут, будет вырисовываться схема по организации дорожного движения, исходя из этого уже будем считать, сколько мест будет», - отметил Игенбердинов.