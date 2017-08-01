План реструктуризации Международного банка Азербайджана утвердил местный суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 августа Насиминским районным судом города Баку был принят План реструктуризации обязательств перед внешними кредиторами, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

Как сообщалось, 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана и по итогам голосования 93.9 процентов голосов было подано за принятие Плана реструктуризации. Согласно «Закону о банках» Азербайджанской Республики, План реструктуризации был рассмотрен Палатой по надзору за финансовыми рынками.

Необходимо отметить, что до 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить документы об отсутствии требований к банку по внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут воспользоваться предложенными финансовыми инструментами с 1 сентября 2017 года.



Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.



Следом за Нью-Йоркским судом суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.



Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.



Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 млн долларов США со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%.



Как сообщал Премьер РК Бакытжан Сагинтаев, Правительство РК прямо заинтересовано в сохранности пенсионных активов граждан Казахстана и назначило специальных представителей Премьер-Министра.