План по сокращению проверок инвесторов разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по инвестициям и развитию и Генеральная прокуратура разрабатывают план по сокращению проверок деятельности инвесторов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека.

«Совместно с Генеральной прокуратурой будет разработан комплексный план по сокращению проверок деятельности инвесторов со стороны государственных органов. Также будет запущен новый инструмент отслеживания и систематической идентификации жалоб и проблем инвесторов. В случае возникновения проблем у инвесторов данная информационная система своевременно будет информировать соответствующие госорганы и МИР», - проинформировал Женис Касымбек.

Он уточнил, что эта мера предусмотрена в рамках улучшения инвестиционного климата Казахстана, который прописан в Национальной инвестиционной стратегии на 2018-2022 годы. Как проинформировал Женис Касымбек, совершенствование законодательства в сфере защиты прав инвесторов также предусматривает усиление роли инвестиционного омбудсмена.

«Совместно с ассоциациями инвесторов будут выработаны предложения по реформированию института инвестиционного омбудсмена, совершенствованию судебной защиты прав инвесторов. Также рассматривается возможность обеспечения доступа иностранных инвесторов к судебной системе Международного финансового центра «Астана», - пояснил министр.

Напомним, Правительство Казахстана сегодня на заседании утвердило Национальную инвестиционную стратегию на 2018-2022 годы. Как рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, в стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора, ориентированные на экспорт.