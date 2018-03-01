Пхенчхан-2018: Казахстанские паралимпийцы стали шестыми в лыжной эстафете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Паралимпийская сборная Казахстана заняла шестое место в эстафете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под занавес Паралимпиады наша великая троица Колядин Александр, Петренко Денис и Герлиц Александр подарили Казахстану 6 место в эстафете 4х2,5 км. Это финальный старт. Теперь готовимся к церемонии закрытия и пакуем чемоданы. Завтра домой. Спасибо всем, кто болел за нас, поддерживал и радовался нашим успехам. Спасибо спортсменам за счастье видеть, как флаг Казахстана поднимается над флагами других стран и со слезами на глазах петь гимн в тишине победной церемонии награждения. Мы сделали это. Мы едем домой - со щитом, а не на щите», - написал на своей странице в Instagram исполнительный директор Национального паралимпийского комитета Казахстана Ерлан Сулейменов.

Напомним, казахстанец Александр Колядин выиграл золотую медаль зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Это достижение стало первым в Казахстане среди участников Зимней Паралимпиады.