Петропавловский завод тяжелого машиностроения ждет больших заказов 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в СКО депутаты Мажилиса Парламента РК посетили Петропавловский завод тяжелого машиностроения, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие выпускает технику для нефтедобывающих компаний и оборудование для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. На заводе работает порядка 1 тысячи человек.

Заместитель начальника производства завода Владимир Денисюк говорит, что от визита народных избранников завод ждет положительных изменений. Предприятию нужны заказы, в таком случае можно говорить и о дальнейшем наращивании мощностей, и прибыли для региона.

«Тот портфель заказов, который мы получили, складывается на 2017 год. Такому заводу, как ПЗТМ, хотелось бы видеть портфель заказов не на год-два вперед, а на пять и более лет. Сейчас завод исполняет заказы Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Мы обеспечиваем спецтехникой наши нефтедобывающие месторождения, ремонтными базами. Заключается договор с Подольским машиностроительным заводом по теплооборудованию. Наши возможности большие», - сказал Владимир Денисюк.





Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Звольский отметил, что вопросы, озвученные руководством завода, будут рассмотрены.

«Есть производственные мощности, они уникальны. Завод имеет возможность выполнять любой заказ, в том числе и довольно сложный. В свое время ПЗТМ был оборонным заводом, который работал на всю нашу страну. Сегодня он перепрофилировался. Нам сегодня показывали уникальное производство теплообменников. Североказахстанские аграрии довольно часто обращаются на завод по выполнению каких-то заказов. Те вопросы, которые сегодня были озвучены, мы их проработаем, будет создана рабочая группа», - сказал Сергей Звольский.



В Северо-Казахстанской области мажилисмены находятся с 5 января. За это время они провели несколько встреч с жителями населенных пунктов, посетили ряд промышленных предприятий.



